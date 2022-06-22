Арахамія сприяв тому, щоб Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС, - грузинський прем'єр
Народний депутат України і член делегації на переговорах із Росією Давід Арахамія сприяв тому, щоб Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС
Про це в грузинському парламенті заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Agenda.
Він зазначив, що Арахамія закликав європейських і американських партнерів не надавати Грузії статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Гарібашвілі нагадав, що Арахамія звинувачував грузинський уряд у сприянні обходу санкцій, введених проти Росії за вторгнення.
"Арахамія був одним із головних ініціаторів відмови Грузії щодо статусу кандидата в ЄС. Я знаю це від наших американських і європейських колег і друзів. Він наполягав на тому, щоб Грузія не отримала статус кандидата", – сказав глава уряду парламентарям.
Давид Арахамія вже відреагував на заяви Гарібашвілі відеозверненням.
"Хочу спростувати відверті фейки, що їх розповсюджує грузинський прем'єр. По-перше, в Європу я взагалі не їздив, а по-друге - в США я доносив, що Іванішвілі є проросійським олігархом, керує маріонетковим урядом, підставляючи грузинський народ і його євроінтеграційні прагнення. Українська влада допомагатиме грузинському народові йти в ЄС. Шкода, що вся Грузія та її народ сьогодні стали заручниками одного олігарха", - сказав Арахамія.
Іраклій Гарібашвілі у зверненні до парламенту також переконував, що його уряд підтримував Україну "з перших днів" її оборони від російського вторгнення та наголошував на гуманітарній допомозі і політичній підтримці Києва.
"Грузія була однією з перших країн, які відправили гуманітарну допомогу Україні. Я особисто спілкувався зі своїм українським колегою і особисто повідомив йому, що ми надсилаємо допомогу від імені грузинського народу та уряду.А стосовно санкцій проти Росії, то рішення не вводити економічних обмежень зумовлене впливом торговельно-економічних відносин Грузії з Росією для значної частини громадян країни. Хочемо ми цього чи ні, хочемо ми цього чи ні, це реальність», – сказав Гарібашвілі.
- Нагадаємо, 3 квітня Гарібашвілі заявив, що Грузія не вводитиме санкції проти Росії, бо це суперечить її національним інтересам.
- Володимир Зеленський ще в березні відкликав посла з Тбілісі – за виправдання агресії РФ і перешкоджання добровольцям захищати Україну. 23 квітня президент України заявив, що готовий повернути посла, якщо Україна відчуватиме підтримку від грузинської влади.
- 26 квітня міністр оборони Бурчуладзе зазначив, що Грузія хоче миритись із Україною, але вводити санкції проти Росії не буде.
- 13 червня грузинський прем'єр Гарібашвілі заявив, що Грузія заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна та Молдова. Однак 16 червня стало відомо, що Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидатів Україні й Молдові, а Грузії – відмовити.
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