Арахамія сприяв тому, щоб Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС, - грузинський прем'єр

Про це в грузинському парламенті заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Agenda.

Він зазначив, що Арахамія закликав європейських і американських партнерів не надавати Грузії статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Гарібашвілі нагадав, що Арахамія звинувачував грузинський уряд у сприянні обходу санкцій, введених проти Росії за вторгнення.

"Арахамія був одним із головних ініціаторів відмови Грузії щодо статусу кандидата в ЄС. Я знаю це від наших американських і європейських колег і друзів. Він наполягав на тому, щоб Грузія не отримала статус кандидата", – сказав глава уряду парламентарям.

Давид Арахамія вже відреагував на заяви Гарібашвілі відеозверненням.

"Хочу спростувати відверті фейки, що їх розповсюджує грузинський прем'єр. По-перше, в Європу я взагалі не їздив, а по-друге - в США я доносив, що Іванішвілі є проросійським олігархом, керує маріонетковим урядом, підставляючи грузинський народ і його євроінтеграційні прагнення. Українська влада допомагатиме грузинському народові йти в ЄС. Шкода, що вся Грузія та її народ сьогодні стали заручниками одного олігарха", - сказав Арахамія.

Іраклій Гарібашвілі у зверненні до парламенту також переконував, що його уряд підтримував Україну "з перших днів" її оборони від російського вторгнення та наголошував на гуманітарній допомозі і політичній підтримці Києва.

"Грузія була однією з перших країн, які відправили гуманітарну допомогу Україні. Я особисто спілкувався зі своїм українським колегою і особисто повідомив йому, що ми надсилаємо допомогу від імені грузинського народу та уряду.А стосовно санкцій проти Росії, то рішення не вводити економічних обмежень зумовлене впливом торговельно-економічних відносин Грузії з Росією для значної частини громадян країни. Хочемо ми цього чи ні, хочемо ми цього чи ні, це реальність», – сказав Гарібашвілі.