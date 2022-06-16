Єврокомісія надасть статус кандидатів в ЄС для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ
Європейська комісія у висновку про статус кандидата на членство в ЄС рекомендуватиме надати його Україні й Молдові
Про це пише NOS із посиланням на власні джерела.
"Комісія стверджує, що Україні все ще потрібно вжити заходів, перш ніж дійсно розпочати переговори про вступ, у тому числі щодо верховенства права та боротьби з корупцією", - пише нідерландське видання.
Здається компромісною пропозиція зробити перший крок: визнати Україну кандидатом у члени. Це важливий політичний сигнал, який хочуть дати переважна більшість країн ЄС", - каже джерело NOS.
Завтра ЄК, за словами видання, надасть консультації щодо Молдови та Грузії, які також хочуть приєднатися до Європейського Союзу. За словами джерел, Молдова також може стати кандидатом в члени, але для цієї країни буде поставлено ще більше умов до початку переговорів", - пише NOS.
Згідно з даними ЄК, Грузії, яка також подала заявку, не може бути надано статус кандидата, поки не буде виконано довгий перелік умов.
16 червня у Києві лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.
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