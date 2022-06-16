Про це пише NOS із посиланням на власні джерела.

"Комісія стверджує, що Україні все ще потрібно вжити заходів, перш ніж дійсно розпочати переговори про вступ, у тому числі щодо верховенства права та боротьби з корупцією", - пише нідерландське видання.

Здається компромісною пропозиція зробити перший крок: визнати Україну кандидатом у члени. Це важливий політичний сигнал, який хочуть дати переважна більшість країн ЄС", - каже джерело NOS.

Завтра ЄК, за словами видання, надасть консультації щодо Молдови та Грузії, які також хочуть приєднатися до Європейського Союзу. За словами джерел, Молдова також може стати кандидатом в члени, але для цієї країни буде поставлено ще більше умов до початку переговорів", - пише NOS.

Згідно з даними ЄК, Грузії, яка також подала заявку, не може бути надано статус кандидата, поки не буде виконано довгий перелік умов.

16 червня у Києві лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС.

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