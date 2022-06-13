У Грузії вважають, що вони мають отримати статус кандидата в ЄС раніше за Україну
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що на статус кандидата в ЄС в першу чергу заслуговує його країна, а потім Україна і Молдова
Про це повідомляє видання "Грузія Online".
"Якщо комусь і належить дати статус кандидата в ЄС, то це Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, ми вимагаємо заслуженого статусу", - заявив Гарібашвілі.
За його словами, Грузія заслужила кандидатський статус на шляху реформ, здійснених за останні 9 років.
"Давайте спершу почекаємо, яким буде рішення. Грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу. Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, ми, відповідно, як я сказав, детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам, які були основні причини, через які було прийнято хоча б ганебну резолюцію", - заявив Гарібашвілі.
- Очільник партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе сприймає резолюцію Європарламенту щодо Грузії як натяк на відмову від надання статусу кандидата у ЄС.
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