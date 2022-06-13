Про це повідомляє видання "Грузія Online".

"Якщо комусь і належить дати статус кандидата в ЄС, то це Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, ми вимагаємо заслуженого статусу", - заявив Гарібашвілі.

За його словами, Грузія заслужила кандидатський статус на шляху реформ, здійснених за останні 9 років.

"Давайте спершу почекаємо, яким буде рішення. Грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу. Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, ми, відповідно, як я сказав, детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам, які були основні причини, через які було прийнято хоча б ганебну резолюцію", - заявив Гарібашвілі.