"Нелогічне та несправедливе рішення": Грузія відреагувала на резолюцію Європарламенту, яка рекомендує "працювати над статусом кандидата в ЄС"
Очільник партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе сприймає резолюцію Європарламенту щодо Грузії як натяк на відмову від надання статусу кандидата у ЄС
Про це передає "Грузія Online".
"Резолюція Європарламенту може бути сприйнята як свого роду натяк, що Грузії, на відміну від України та Молдови, може бути не надано статус кандидата в члени ЄС. Якщо це станеться, природно, це буде абсолютно нелогічне та несправедливе рішення, на яке буде реакція у всіх людей, зацікавлених у мирі, верховенстві права та просуванні економіки в Грузії", - сказав Кобахідзе.
За його словаами, що на ненадання статусу розраховує опозиція, щоб організувати протести, влаштувати "переворот" і "втягнути Грузію у війну".
- Лідери фракцій Європарламенту також виступили у четвер із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".
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