Про це передає "Грузія Online".

"Резолюція Європарламенту може бути сприйнята як свого роду натяк, що Грузії, на відміну від України та Молдови, може бути не надано статус кандидата в члени ЄС. Якщо це станеться, природно, це буде абсолютно нелогічне та несправедливе рішення, на яке буде реакція у всіх людей, зацікавлених у мирі, верховенстві права та просуванні економіки в Грузії", - сказав Кобахідзе.

За його словаами, що на ненадання статусу розраховує опозиція, щоб організувати протести, влаштувати "переворот" і "втягнути Грузію у війну".

Лідери фракцій Європарламенту також виступили у четвер із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".