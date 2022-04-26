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Головна війна з Росією В уряді Грузії хочуть миритись з Україною, але вводити санкції проти Росії на шкоду своїй країні не будуть

В уряді Грузії хочуть миритись з Україною, але вводити санкції проти Росії на шкоду своїй країні не будуть

26 квітня, 2022 вiвторок
00:45
війна з Росією грузія

Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе закликав українську владу повернути посла та не вимагати запровадження санкцій проти РФ

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За словами міністра, Грузія робить максимум можливого, "щоб показати уряду України та українському суспільству, що ми їх підтримуємо".

Таким чином Бурчуладзе відреагував на недавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що він не розуміє керівництво Грузії, яке відмовляється запроваджувати економічні санкції проти Росії.

В уряді Грузії запевняють, що Грузія є на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги

"Не менш важливо, яким є ставлення у грузинському суспільстві до українців, і українці це не приховують. Імовірно, на мою думку, немає іншої країни, де так ставляться до українських громадян, як у нас. Відкликання посла, звичайно ж, було помилкою. Чим швидше ми забудемо ті образи, які є, тим швидше розвиватимуться наші країни і настане світ", – стверджує Бурчуладзе.

Він також зазначив, що "формулювання наче Грузія не приєднується до санкцій, є неправильним". Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій — ООН, Ради Європи та інших". В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії".

  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що посол України не повернеться в Тбілісі без радикальної зміни у діях грузинської влади, яка зараз, на його думку, не демонструє дружнього ставлення до України.

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Грузія
дипломатія
санкції проти Росії
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