Україна готова повернути посла до Грузії, якщо буде підтримка від грузинської влади
Президент Володимир Зеленський запевнив, що до Грузії повернуть українського посла. Коли Україна відчуватиме підтримку від політичних лідерів країни
Про це він повідомив під час пресконференції у метро.
"Щодо повернення посла, ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки ми будемо відчувати підтримку України з боку лідерів вашої влади", - сказав президент.
На запитання грузинської журналістки про те як Зеленський бачить перспективу бути у Європейському союзі разом із Грузією президент відповів: "Я впевнений, що ви будете у Європейському союзі, або в НАТО, де ви хочете. Це ваш вибір і Україна завжди буде поважати ваш вибір. Це я вам точно говорю. Але мені здається, що відповіді всередині вашої держави".
- Нагадаємо, Зеленський застеріг російську сторону від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах.
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