Україна готова повернути посла до Грузії, якщо буде підтримка від грузинської влади

Про це він повідомив під час пресконференції у метро.



"Щодо повернення посла, ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки ми будемо відчувати підтримку України з боку лідерів вашої влади", - сказав президент.



На запитання грузинської журналістки про те як Зеленський бачить перспективу бути у Європейському союзі разом із Грузією президент відповів: "Я впевнений, що ви будете у Європейському союзі, або в НАТО, де ви хочете. Це ваш вибір і Україна завжди буде поважати ваш вибір. Це я вам точно говорю. Але мені здається, що відповіді всередині вашої держави".



Нагадаємо, Зеленський застеріг російську сторону від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах.