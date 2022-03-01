За виправдання агресії РФ і перешкоджання добровольцям захищати Україну: Зеленський відкликав послів з Киргизстану і Грузії

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Наші дипломати прямо зараз реалізують справедливі і абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти", - сказав Зеленський.



Він наголосив, що Україні також відкликає послів за "неморальну позицію" стосовно санкцій.



Нагадаємо, 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднається до санкцій країн ЄС та США проти Росії через нове вторгнення в Україну.