За виправдання агресії РФ і перешкоджання добровольцям захищати Україну: Зеленський відкликав послів з Киргизстану і Грузії
Україна відкликала послів із Грузії та Киргизстану за виправдання агресії РФ проти України
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Наші дипломати прямо зараз реалізують справедливі і абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україні також відкликає послів за "неморальну позицію" стосовно санкцій.
- Нагадаємо, 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднається до санкцій країн ЄС та США проти Росії через нове вторгнення в Україну.
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