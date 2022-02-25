"Нашкодить населенню": Грузія не приєднається до санкцій проти Росії, - прем'єр

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє видання Новини-Грузія.

За його словами, це зашкодить країні та народу Грузії.

"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових та в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це ще більше нашкодить нашій країні та нашому населенню. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси, керуватимуся лише інтересами нашої країни", - заявив Гарібашвілі.

Росія у 2008 році почала війну та окупувала частину Грузії.



Така заява Гарібашвілі викликала акції протесту в столиці - Тбілісі.





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