"Нашкодить населенню": Грузія не приєднається до санкцій проти Росії, - прем'єр
Грузія не приєднається до санкцій країн ЄС та США проти Росії через нове вторгнення в Україну
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє видання Новини-Грузія.
За його словами, це зашкодить країні та народу Грузії.
"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів та з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових та в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це ще більше нашкодить нашій країні та нашому населенню. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси, керуватимуся лише інтересами нашої країни", - заявив Гарібашвілі.
Росія у 2008 році почала війну та окупувала частину Грузії.
Така заява Гарібашвілі викликала акції протесту в столиці - Тбілісі.
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