English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Грузія не буде вводити економічні санкції проти Росії, – прем'єр

Грузія не буде вводити економічні санкції проти Росії, – прем'єр

3 квітня, 2022 неділя
16:58
війна з Росією грузія

Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації, адже це ніби не входить до інтересів країни та її народу

Про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі 3 квітня під час візиту до Аджарії, передають "Новости-Грузия".

"Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу", – розповів він. 

За словами Гарібашвілі, протягом останніх 30 років на території країни тричі відбувались військові конфлікти, у зв’язку з чим Грузія повинна бути обережнішою.

"Нашу політику орієнтовано на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни", додав прем'єр.

  • Однак відомо, що 1 квітня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN заявила, що Грузія вирішила брати участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Грузія
санкції проти Росії
війна новини
Читайте також:
Віктор Орбан
3 квітня, 2022 неділя
Чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна, - Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана
захищене вікно від вибухової хвилі
2 квітня, 2022 субота
У Дніпрі чутно вибухи
переговори України з Росією
1 квітня, 2022 п'ятниця
Британія не рекомендує Україні підписувати мирну угоду з РФ найближчим часом, а дочекатись більш сильної позиції, - Times
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.36
    Продаж 32.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
3 квітня
18:15
Грецький міністр закордонних справ прибув до Одеси
18:08
Ексклюзив
Путін і Пєсков
Зміна прізвища Путін на Патрушев, Бортников чи ще когось – нічого не міняє, – генерал-майор запасу СБУ
17:54
Віталій Миколенко (в центрі)
Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Евертон" з Миколенком в "українському дербі" в АПЛ
17:50
Макс Барских
Український співак Макс Барських вступив до лав ЗСУ та закликав думати, як святкувати перемогу
17:45
Ексклюзив
Буча
Бучанська різанина - це злочин проти людяності, який не матиме терміну давності, - дипломат
17:23
Окупанти запустили дві ракети
Російські окупанти завдали ракетного удару по Василькову на Київщині
17:19
Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік
Словаччина допускає оплату за російський газ в рублях
17:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Війна Росії проти України переконує Захід, особливо простих громадян, що путінський режим повинен бути знищений, - Портников
17:09
ОБСЄ
Україна ініціює спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через злочини росіян
17:01
Анналена Бербок
Фото з Бучі нестерпні, ми посилюватимемо санкції проти Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок
16:43
Людмила Денісова
Полонених нацгвардійців із ЧАЕС морять голодом і не дають води, – Денісова
16:33
американські системи ППО Patriot
Захист України – це захист демократичної Європи
16:31
Російський винищувач Су-34
ЗСУ оприлюднили фото збитого на Харківщині російського винищувача
16:31
monobank
monobank готовий доставляти банківські картки Європою
16:24
злочини росії
Human Rights Watch задокументувала перші воєнні злочини росіян проти мирного населення України
16:13
Ексклюзив
Маріуполь
Захисники Маріуполя чекають на підтримку, вони точно не здадуться і будуть битись до перемоги, - Осиченко
16:08
евакуація Луганська область
З Луганської області вдалося евакуювати близько 1,5 тис. осіб, – голова ОВА
16:05
Ексклюзив
Віталій Портников
Звірства росіян у Бучі та інших населених пунктах, бомбардування Харкова й Маріуполя - це зачистка території від українців, - Портников
16:02
Європейська Солідарність
"Європейська Солідарність" закликає Верховну Раду звернутися до світу щодо геноциду українського народу, влаштованого російськими окупантами
15:59
Велика Британія скоротить час очікування віз для українських біженців
15:57
російські військові мародерствують
Крадені ноутбуки та гривні: ЗСУ захопили трофейний БТР з награбованим окупантами майном
15:40
Олексій Шабулін, морська піхота РФ. Буча
Кремлівська пропаганда назвала ім'я командира рашистів, відповідального за "зачистку" Бучі. Його прадід воював з бандерівцями
15:18
звільнена Київщина
"Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті": Кулеба закликав місію суду в Гаазі приїхати до Бучі для збору доказів злочинів РФ
15:15
заступник голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексій Шибаєв
Окупанти відпустили з полону заступника голови громади в Сумській області
15:03
футбольна збірна України
Футболістів збірної України звільнили від військового обов'язку, - Луческу
15:02
аптека
Майже половина українських аптек зачинилися через війну - ВООЗ
14:55
голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь
Держспецзв'язку не має підтвердження спроможності окупантів прослуховувати розмови українців
14:50
Біженці з України
Польща видала українським біженцям понад 625 тисяч посвідчень особи
14:49
розбиті дороги
Через бойові дії в Україні вже зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг, – Укравтодор
14:41
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс
Зґвалтування стало частиною арсеналу Росії, - посолка Британії в Україні
14:38
"Херсон - це Україна!" Херсонці вийшли на мітинг проти рашизму
14:37
Маріуполь
У Маріуполі росіяни вбили щонайменше 5 тисяч мирних жителів, - голова Донецької ОВА Кириленко
14:11
На Миколаївщині 78-річний дідусь підпалив російський "Град" коктейлем Молотова
14:05
ЄС допоможе Україні у зборі доказів злочинів РФ у Бучі, – президент Євроради
14:03
гуманітарна допомога з Польщі
Понад 600 тонн продуктів: на Харківщину надійшла гуманітарна допомога з Польщі, такі поставки будуть регулярними
14:01
ворожий Су-34
На Харківщині українські військові збили російський винищувач Су-34
13:58
Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву,- міський голова
13:49
полігон для стрільби
У зв'язку з навчаннями ЗСУ в Полтаві можливі звуки пострілів і вибухів, - ОВА
13:47
російські військові
На звільнених українських територіях переховуються нечисленні групи окупантів, – Генштаб
13:46
Російські мародери
У мережу злили 3-годинне відео з камери служби доставки, на якому російські мародери відправляють з Білорусі награбоване в Україні майно
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV