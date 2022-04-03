Грузія не буде вводити економічні санкції проти Росії, – прем'єр

Про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі 3 квітня під час візиту до Аджарії, передають "Новости-Грузия".

"Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу", – розповів він.

За словами Гарібашвілі, протягом останніх 30 років на території країни тричі відбувались військові конфлікти, у зв’язку з чим Грузія повинна бути обережнішою.

"Нашу політику орієнтовано на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни", – додав прем'єр.

Однак відомо, що 1 квітня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN заявила, що Грузія вирішила брати участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb