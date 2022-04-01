Грузія приєднується до міжнародних санкцій проти Росії, - CNN

Про це йдеться в заяві президентки Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора", - запевнила Зурабішвілі.

За словами президентки, Грузія також підтримала всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.



Також Зурабішвілі вважає, що Путін наразі не визначився із кінцевою метою своїх дій.



"Якими б не були наміри РФ на початку її нападу на Україну, своїх цілей Росії досягти не вдалося", - вважає вона.



Президентка Грузії також повідомила про велику кількість біженців на території Грузії, серед яких не лише українці, які рятуються від війни, а й росіяни, які тікають від "путінського режиму".



На початку війни Грузія відмовилася приєднуатися до санкцій країн ЄС та США проти Росії.



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