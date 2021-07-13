Арестович заявив, що "формула Штайнмаєра" уже є в українських законах

Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.



"Ми вдячні Німеччині та Франції за розробку кластерів щодо реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки", - сказав Арестович.



За його словами, "формула Штайнмаєра" є у законі про "особливий статус" ОРДЛО, який діє з 2014 року.



"Парадокс полягає в тому, що "формулу Штайнмаєра" вже фактично імплементовано в українське законодавство - вона прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", ухваленому ще у 2014 році 10-м пунктом", - заявив спікер української делегації в ТКГ.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.