Арестович заявив, що "формула Штайнмаєра" уже є в українських законах
Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував заяву канцлера ФРН Ангели Меркель про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в законодавство України
Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Ми вдячні Німеччині та Франції за розробку кластерів щодо реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки", - сказав Арестович.
За його словами, "формула Штайнмаєра" є у законі про "особливий статус" ОРДЛО, який діє з 2014 року.
"Парадокс полягає в тому, що "формулу Штайнмаєра" вже фактично імплементовано в українське законодавство - вона прописана в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", ухваленому ще у 2014 році 10-м пунктом", - заявив спікер української делегації в ТКГ.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе