Аргентина вимагає у Великої Британії розпочати переговори стосовно прав на Фолклендські острови

Про це повідомляє офіційний сайт МЗС Аргентини.

Дипломати наголошують, що ООН визнала Фолклендські острови спірною територією і закликала уряди Аргентини й Великої Британії до перемовин.

"Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету згідно з положеннями відповідних резолюцій Генасамблеї. У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, що передбачає предметний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять спільний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, сприятливої ​​для відновлення переговорів", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що новоспечений президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час передвиборчої кампанії наголошував про намір повернути острови.

Фолклендські острови: історія

Це важливий перевальний пункт з Атлантики в Тихий океан. У 1833 році британські війська захопила ці острови й оголосили їх своєю колонією. Це обурило Аргентину, яка вважала територію своєю.

У 1982 році навколо Фолклендських островів спалахнув військовий конфлікт між Аргентиною та Великою Британією. Аргентина тимчасово встановила контроль над островами, які перебували під британською юрисдикцією, проте Лондон після півторамісячного збройного конфлікту повернув Фолкленди силою. Статус заморської території Великої Британії було підтверджено за підсумками референдуму 2013 року, на якому за це висловилося 99,3% тих, хто голосував,