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Головна Спорт Аргентина впевнено перемогла Мексику на ЧС-2022

Аргентина впевнено перемогла Мексику на ЧС-2022

26 листопада, 2022 субота
23:04
Спорт Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022

У 2-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Аргентини виявилась сильнішою за Мексику

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у катарській Лусаїлі закінчилась перемогою Аргентини з рахунком 2:0. У ворота Мексики голи забили Ліонель Мессі та Енцо Фернандес.

За 2 тури Аргентина набрала 3 бали і піднялась на другу позицію у групі С. Лідером квартету є Польща - 4 очки. Саудівська Аравія з 1 балом третя. Мексика - 0 очок - останнє місце.

У завершальному матчі групового етапу ЧС-2022 Аргентина зіграє проти Польщі. Матч відбудеться 30 листопада.

ЧС-2022

2-й тур. Група С

26 листопада

Аргентина - Мексика 2:0

Голи: Мессі, 64, Фернандес, 87

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футбол
Мексика
Ліонель Мессі
Аргентина
чемпіонат світу-2022
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