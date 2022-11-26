Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у катарській Лусаїлі закінчилась перемогою Аргентини з рахунком 2:0. У ворота Мексики голи забили Ліонель Мессі та Енцо Фернандес.

За 2 тури Аргентина набрала 3 бали і піднялась на другу позицію у групі С. Лідером квартету є Польща - 4 очки. Саудівська Аравія з 1 балом третя. Мексика - 0 очок - останнє місце.

У завершальному матчі групового етапу ЧС-2022 Аргентина зіграє проти Польщі. Матч відбудеться 30 листопада.

ЧС-2022

2-й тур. Група С

26 листопада

Аргентина - Мексика 2:0

Голи: Мессі, 64, Фернандес, 87

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb