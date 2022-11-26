Аргентина впевнено перемогла Мексику на ЧС-2022
У 2-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Аргентини виявилась сильнішою за Мексику
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у катарській Лусаїлі закінчилась перемогою Аргентини з рахунком 2:0. У ворота Мексики голи забили Ліонель Мессі та Енцо Фернандес.
За 2 тури Аргентина набрала 3 бали і піднялась на другу позицію у групі С. Лідером квартету є Польща - 4 очки. Саудівська Аравія з 1 балом третя. Мексика - 0 очок - останнє місце.
У завершальному матчі групового етапу ЧС-2022 Аргентина зіграє проти Польщі. Матч відбудеться 30 листопада.
ЧС-2022
2-й тур. Група С
26 листопада
Аргентина - Мексика 2:0
Голи: Мессі, 64, Фернандес, 87
- 26 листопада в іншому матчі ЧС-2022 в Катарі збірна Австралії переграла Туніс. А Польща виявилась сильнішою за Саудівську Аравію.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе