Аргентинський форвард "Барселони" оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем

Про це Агуеро оголосив на пресконференції у Барселоні, повідомляє AS.

У листопаді лікарі діагностували в 33-річного футболіста тахікардію - порушення серцевого ритму - після чого він більше не виходив на поле.

У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро зіграв за "Барселону" лише 5 матчів та забив 1 гол.

Раніше виступав за англійський "Манчестер Сіті". У його складі Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів

Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів

За збірну Аргентини Агуеро зіграв 101 матч та забив 41 гол.

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