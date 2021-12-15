Аргентинський форвард "Барселони" оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем
Аргентинський футболіст іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем
Про це Агуеро оголосив на пресконференції у Барселоні, повідомляє AS.
У листопаді лікарі діагностували в 33-річного футболіста тахікардію - порушення серцевого ритму - після чого він більше не виходив на поле.
У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро зіграв за "Барселону" лише 5 матчів та забив 1 гол.
Раніше виступав за англійський "Манчестер Сіті". У його складі Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів
Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів
За збірну Аргентини Агуеро зіграв 101 матч та забив 41 гол.
- Нагадаємо, 31 травня аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро перейшов до "Барселони".
- 1 листопада повідомлялось, що аргентинський нападник "Барселони" Серхіо Агуеро вибув через проблеми з серцем.
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