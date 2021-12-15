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Головна Спорт Аргентинський форвард "Барселони" оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем

Аргентинський форвард "Барселони" оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем

15 грудня, 2021 середа
13:31
Спорт Серхіо Агуеро

Аргентинський футболіст іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем

Про це Агуеро оголосив на пресконференції у Барселоні, повідомляє AS

У листопаді лікарі діагностували в 33-річного футболіста тахікардію - порушення серцевого ритму - після чого він більше не виходив на поле. 

У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро зіграв за "Барселону" лише 5 матчів та забив 1 гол. 

Раніше виступав за англійський "Манчестер Сіті". У його складі Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів

Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів

За збірну Аргентини Агуеро зіграв 101 матч та забив 41 гол. 

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футбол
Барселона
завершення кар'єри
Манчестер Сіті
збірна Аргентини
Серхіо Агуеро
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