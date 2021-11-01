Зірка "Барселони" пропустить матч проти "Динамо" в ЛЧ через проблеми з серцем
Аргентинський нападник "Барселони" Серхіо Агуеро через проблеми з серцем не зіграє проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Агуеро не зміг дограти матч 12-го туру чемпіонату Іспанії проти "Алавеса". 33-річний форвард на посеред першого тайму схопився за груди та сів на газон. Після цього попросив допомоги лікарів. Медики терміново вибігли до Агуеро. Пізніше гравця відвезли в лікарню і зробили кардіологічне обстеження.
"Агуеро повідомив про дискомфорт у грудях і був госпіталізований для обстеження серця", - написала пресслужба "Барселони".
Лікарі діагностували в Агуеро тахікардію - порушення серцевого ритму. Аргентинець перебуває під пильним наглядом медиків і найближчі дні він проведе в лікарні. Це означає, що форвард завтра не зіграє проти "Динамо" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
На початку серпня Агуеро травмував гомілку. Через пошкодження аргентинець пропустив близько 10 тижнів. Форвард безкоштовно перейшов в "Барселону" цього літа. У цьому сезоні Серхіо Агуеро вже зіграв за "Барселону" 5 матчів та забив 1 гол.
Раніше захищав кольори "Ман Сіті". У складі "містян" Агуеро п'ять разів виграв чемпіонат Англії, п'ять разів брав Кубок ліги, тричі перемагав у Суперкубку країни, а також здобув Кубок Англії. Виходив у фінал Ліги чемпіонів
Серхіо Агуеро є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" за всю історію клубу - в 390 матчах він забив 260 голів
- Нагадаємо, 31 травня аргентинський форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро перейшов до "Барселони".
- 9 серпня стало відомо, що Агуеро не зіграє за іспанську "Барселону" в найближчі 10 тижнів.
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