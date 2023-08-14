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Головна Наука Археологи виявили на дні Охридського озера в Албанії найдавніше селище Європи

Археологи виявили на дні Охридського озера в Албанії найдавніше селище Європи

14 серпня, 2023 понедiлок
20:56
Наука На фото: Охридське озеро

У бірюзових водах Охридського озера, відомого як Перлина Балкан, вчені знайшли одне з найдавніших поселень Європи та намагаються розгадати таємницю того, чому воно було приховане за фортецею з оборонних шпилів

Про це інформує ScienceAlert.

На ділянці албанського узбережжя Охридського озера археологи виявили пальове поселення будинків, яке датується приблизно 8 тис. роками, що робить його найстарішим селом на березі озера в Європі, виявленим на сьогодні. Радіовуглецеве датування цього місця встановлює його між 6000 і 5800 роками до нашої ери.

"Це на кілька сотень років старше, ніж раніше відомі озерні житла в Середземномор’ї та Альпійських регіонах. Наскільки нам відомо, це найстаріший в Європі", - сказав професор археології з Бернського університету у Швейцарії Альберт Хафнер

Найдавніші інші такі села були виявлені в італійських Альпах і датуються приблизно 5 тис. роком до нашої ери, сказав експерт з європейських неолітичних жителів озер.

Хафнер і його команда швейцарських і албанських археологів провели останні чотири роки, проводячи розкопки в Ліні на албанському боці Охридського озера, яке проходить через гірський кордон між Північною Македонією та Албанією.

Вважається, що в поселенні проживало від 200 до 500 людей, будинки були побудовані на палях над поверхнею озера або в районах, які регулярно затоплюються підйомом води. І повільно розкриває деякі дивовижні таємниці.

Під час нещодавнього занурення археологи виявили докази того, що поселення було укріплено тисячами дощок із шипами, які використовувалися як оборонні барикади.

"Щоб захистити себе таким чином, їм довелося вирубати ліс. Але навіщо селянам для захисту знадобилося будувати такі великі укріплення?", - зауважує Хафнер. 

Археологи далі шукатимуть відповідь на всі свої запитання.

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