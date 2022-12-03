Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

За його словами, заміна Олександра Лукашенка на секретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича - самогубський крок, адже армія РБ, найімовірніше, не стане воювати проти України. Натомість вона може повернути зброю проти режиму самопроголошеного президента та його ставленника. Політолог зауважив, що попри розуміння того, який Олександр Лукашенко - диктатор і злочинець, білоруси його цінували за боротьбу з Володимиром Путіними за принаймні формальні ознаки незалежності їхньої країни.

“Заміна Лукашенка на цього Вольфовича буде одразу означати, що жодної незалежності не залишилося. Білоруська армія найімовірніше поверне зброю вже проти ставлеників Кремля, тим паче, що є й такий тригер, як доволі активний білоруський корпус, який бореться в Україні. Черговий злочин Путіна, як і всі його ходи впродовж останнього місяця, лише погіршує його ситуацію”, - наголосив Андрій Піонтковський.

26 листопада раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

За кілька годин до того, Інститут Лансінга повідомив, що Росія розглядає варіант з убивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.

Білоруська опозиція й українські експерти вважають, що в такому разі Кремль може зробити ставку на лояльного до РФ державного секретаря ради безпеки Республіки Білорусь генерала Олександра Вольфовича.

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