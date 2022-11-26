Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Макей

Про це повідомляє Белта.

Про смерть Макея поінформував речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами міністр помер раптово. Що саме стало причиною смерті прессекретар не розповів.

25 листопада Володимир Макей зустрівся з апостольським нунцієм, архієпископом Анте Йозічем. У понеділок, 28 листопада, міністр мав зустрітися з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Володимир Макей був міністром закордонних справ Білорусі з 2012 року. З 2000 до 2008 року працював помічником білоруського диктатора Олександра Лукашенка. З 2008 до 2012 року очолював його адміністрацію.

26 листопада Інститут Лансінга повідомив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.

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