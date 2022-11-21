Армія — це завжди відбиток соціального устрою.

Українське суспільство та держава організовані як великий Майдан. Українці мають перевагу у мотивації вільних людей, які захищають свою свободу, в імпровізації, в ініціативі. Але нам не вистачає системності, організованості, стратегічного планування. Нам потрібен порядок та логіка, зрозумілі для всіх, які виконуються усіма. Бо війна — це складна мозаїка, щоб здобути перемогу дуже багато факторів та речей треба контролювати та використовувати в конкретній точці та у конкретний час. Потрібне системне планування, бо ми швидко вчимось, але дуже повільно та нерівномірно впроваджуємо зрозумілі речі.

Українське суспільство та держава організовані як великий Майдан. Українці мають перевагу у мотивації вільних людей, які захищають свою свободу, в імпровізації, в ініціативі.

Росія зі своїм колгоспним устроєм, відсутністю свободи слова, утиском індивідуальності, запереченням громадянських прав, має централізоване державне управління. І Росія намагається добитися переваги шляхом свого устрою. Вони силоміць та за гроші заганяють на фронт якомога більше людей, і нав'язують нам розмін. Росія провела мобілізацію та створила перевагу у чисельності на фронті. Тепер вони вчаться в української армії та намагаються копіювати рішення, які дали нам перевагу у війні. Централізація дає можливість ворогу швидко масштабувати ухвалені рішення.

Росія зі своїм колгоспним устроєм, відсутністю свободи слова, утиском індивідуальності, запереченням громадянських прав, має централізоване державне управління

Щоб розгромити ворога у такій війні, треба впроваджувати перевагу у якості, а не у чисельності.

Щоб лінію фронту визначали ряди сенсорів, дронів, машинне бачення, а не відмітки спшек.

Щоб кожен солдат мав максимально можливий рівень ситуаційної обізнаності на своїй ділянці фронту, і був сталий зв'язок.

Щоб на фронт приходили лише люди з базовою підготовкою, і щоб підготовка не припинялась навіть на фронті.

Щоб кожна частина просувала кращих бійців у сержанти та офіцери, надавала підготовку для постійного створення командних кадрів.

Війна — це протиборство двох систем, і в першу чергу, боротьба державних та суспільних устроїв

Щоб операція починалась з єдиного командного центру, який бачить обставини, має зв'язок та взаємодію з усіма силами, щоб уникати хаосу.

Щоб забезпечення та озброєння були результатом оборонного планування, а не постійних хитань та пустих пресреліз.

Щоб була нарешті створена доктрина, яку саме армію ми зараз будуємо та які пріоритети треба реалізувати, враховуючи наявні ресурси.

Є багато таких "щоб"...

Війна — це протиборство двох систем, і в першу чергу, боротьба державних та суспільних устроїв. Майдан виграє швидше та з найменшими втратами, якщо зможе використати наші сильні якості. Порядок та планування нас посилить без додаткових ресурсів.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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