Армія РФ авіаударами зруйнувала гімназію на Запоріжжі
3 квітня росіяни завдали авіаударів по гімназії в Оріхові, що у Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м
Про це інформує ГУ ДСНС у facebook.
"3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району. В результаті цього сталося пошкодження двох корпусів навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загоранням на загальній площі 100 кв.м.", - ідеться у повідомленні.
Пізніше ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії.
Жертв та постраждалих немає. Представники ДСНС, які прибули на місце, оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів. До ліквідації наслідків удару було залучено 30 рятувальників та 6 одиниць техніки.
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