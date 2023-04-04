Про це інформує ГУ ДСНС у facebook.

"3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району. В результаті цього сталося пошкодження двох корпусів навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загоранням на загальній площі 100 кв.м.", - ідеться у повідомленні.

Пізніше ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії.

Жертв та постраждалих немає. Представники ДСНС, які прибули на місце, оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів. До ліквідації наслідків удару було залучено 30 рятувальників та 6 одиниць техніки.