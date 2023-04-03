Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Окупанти почали будувати три нові лінії оборони на тимчасово окупованій території Запорізької області. Перша лінія оборони проходить на кордоні Запорізької та Донецької областей. Все як завжди, окупанти риють окопи та розставляють протитанкові загородження. Другу лінію оборони вони почали будувати між Запорізькою та Херсонською областями. Третя ж лінія оборони будується окупантами між селищем Мирне та Терпіння, які знаходяться в 10 км від міста Мелітополь", - розповів Федоров.



Мер Мелітополя наголосив, що в окупантів немає можливостей та ресурсів для повторного наступу



"Будівництво окупантами нових ліній оборони вказує на те, що в них немає жодних можливостей для якогось наступу. Вони готуються до оборони тимчасово окупованого Мелітополя. Однак я переконаний, що наші Збройні сили зможуть звільнити Мелітополь. Зараз в окупантів на тимчасово окупованих територіях тільки наростає паніка на тлі новин про наступ Збройних сил України", - додав він.



У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.

2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів.

Також рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі розміщують системи ППО у житлових кварталах, унаслідок цього уламки їхньої ракети прилетіли в будинок, є постраждалі.

Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Постраждалому колаборанту Максиму Зубарєву надали медичну допомогу