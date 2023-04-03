Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Мелітополя настільки бояться за власні шкури, що прикриваються цивільними та влаштовують провокації. Щоб створити ілюзію оборони, рашисти щоразу пускають у хід свої "влучні ППО", розміщенні посеред житлових кварталів", - пише мер.

Повідомляється, що учора уламки навмання випущеної ракети російської протиповітряної оборони прилетіли в багатоквартирний будинок мирних жителів Мелітополя.

Унаслідок обстрілу рашистів шестеро українців перебувають у медзакладі, із них двоє у тяжкому стані.

Федоров просить жителів якнайшвидше виїжджати з окупації: "З кожним днем паніка ворога наростає - проте посилюється і нещадність до життя мирних людей".

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували ремонт техніки та склад палива, а також частину сховища боєприпасів.