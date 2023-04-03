Уламки ракети російської ППО у тимчасово окупованому Мелітополі прилетіли в будинок, є постраждалі, - мер
Рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі розміщують системи ППО у житлових кварталах, унаслідок цього уламки їхньої ракети прилетіли в будинок, є постраждалі
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти Мелітополя настільки бояться за власні шкури, що прикриваються цивільними та влаштовують провокації. Щоб створити ілюзію оборони, рашисти щоразу пускають у хід свої "влучні ППО", розміщенні посеред житлових кварталів", - пише мер.
Повідомляється, що учора уламки навмання випущеної ракети російської протиповітряної оборони прилетіли в багатоквартирний будинок мирних жителів Мелітополя.
Унаслідок обстрілу рашистів шестеро українців перебувають у медзакладі, із них двоє у тяжкому стані.
Федоров просить жителів якнайшвидше виїжджати з окупації: "З кожним днем паніка ворога наростає - проте посилюється і нещадність до життя мирних людей".
Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували ремонт техніки та склад палива, а також частину сховища боєприпасів.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
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