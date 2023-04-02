В окупованому Мелітополі пролунали вибухи у локомотивному депо
У тимчасово окупованому Мелітополі вже втрете за тиждень сталися вибухи у локомотивному депо
Про це пише мер міста Іван Федоров.
"Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає", - заявив він.
За словами мера міста, місцеві жителі фіксують чорний дим, наразі збираються дані про ліквідовану техніку ворога.
Вперше про вибух Федоров повідомив о 9:52.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
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