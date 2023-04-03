У центрі тимчасово окупованого Мелітополя вибухнула автівка, - Федоров

Про це інформує мер Іван Федоров.

"У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля", - написав міський голова.

Повідомляється про вибух авто на проспекті Богдана Хмельницького, на місце одразу ж виїхала швидка.

"У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", - додав Федоров.

Пропагандисти пишуть, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала. Їй надається медична допомога.