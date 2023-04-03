У центрі тимчасово окупованого Мелітополя вибухнула автівка, - Федоров
Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Одному постраждалому надали медичну допомогу
Про це інформує мер Іван Федоров.
"У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля", - написав міський голова.
Повідомляється про вибух авто на проспекті Богдана Хмельницького, на місце одразу ж виїхала швидка.
"У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", - додав Федоров.
Пропагандисти пишуть, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала. Їй надається медична допомога.
- У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області вранці 29 березня пролунало кілька вибухів у різних районах міста.
- 2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів.
- Також рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі розміщують системи ППО у житлових кварталах, унаслідок цього уламки прилетіли в будинок, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.48
Купівля 37.48Продаж 38.29
-
EUR
Купівля 40.39Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе