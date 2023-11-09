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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Понад тисяча окупантів, 15 танків, 36 артсистем та 26 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
Оновлено

Понад тисяча окупантів, 15 танків, 36 артсистем та 26 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні

9 листопада, 2023 четвер
07:50
Війна з Росією розбита російська техніка

Російські терористи не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники тримають оборону та завдають окупантам значних втрат: понад тисяча ліквідованих росіян

Про це 9 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 9 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 308 720 (+1080) осіб
  • танків ‒ 5316 (+15) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 10014 (+18) од.
  • артилерійських систем – 7475 (+36) од.
  • РСЗВ – 875 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 577 (+5) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1557 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9853 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1059 (+5).

Зведення Генштабу: Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на фронті відбулося 78 зіткнень

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Російські терористи завдали 2 ракетних та 48 авіаційних ударів по території України 

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Спірне, Андріївка, Диліївка, Авдіївка, Новобахмутівка, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Єлізаветівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новоіванівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 8 артилерійських засобів і 3 склади боєприпасів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

  • У ніч на 9 листопада в південних областях було оголошено повітряну тривогу через ракету, яку виявили на Запоріжжі.
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