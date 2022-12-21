Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підстави панікувати у росіян є з 2014 року, тому що вони вдерлися на чужу територію й намагаються влаштуватися. Сили оборони України вишукують способи вигнати ворога з української території й повернути Україну у свої рідні кордони 1991 року. Окупанти намагаються облаштовувати різні рубежі оборони й це його стала практика", - зазначила Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь", противник намагається відтягнути свої сили й забезпечення якомога далі з-під нашого вогневого контролю, який ми встановлюємо на лівому березі Дніпра.

"Досяжність української артилерії вже дозволяє не давати противнику спокою на великих територіях та нищити його логістику. Зокрема для того, щоб ворог не маючи забезпечення, не мав спокою, і це є розгалуження його зусиль. Така наша тактика показала себе позитивно на правобережжі Дніпра під час звільнення та має результати на лівому березі. Ворог нервує та вишукує місця для дислокації, а це розхитує моральний стан противника", - додала Гуменюк.

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