Окупанти заявили про плани повернутись в Херсон у 2023 році

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Сальдо, повернення правобережної частини Херсонщини є пріоритетною ціллю російських загарбників у 2023 році.

"Тобто вся причорноморська частина, яка була включена до складу Російської імперії у XVIII столітті, вона вся буде на своєму рідному місці", - впевнений гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

11 листопада ЗСУ визволили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра.

28 листопада СБУ затримала у Херсоні зловмисників, які працювали в окупаційному "СІЗО", де російські окупанти катували викрадених українців.

5 грудня Служба безпеки України затримала у звільненому Херсоні керівника колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

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