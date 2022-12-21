Окупанти заявили про плани повернутись в Херсон у 2023 році
Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Сальдо, повернення правобережної частини Херсонщини є пріоритетною ціллю російських загарбників у 2023 році.
"Тобто вся причорноморська частина, яка була включена до складу Російської імперії у XVIII столітті, вона вся буде на своєму рідному місці", - впевнений гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.
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