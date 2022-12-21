Окупанти 71 раз за добу обстріляли Херсонщину, вбили людину, ще 6 - поранили
Військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області за добу 20 грудня, росіяни гатили по житлових будинках Херсона та поцілили в річковий порт
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Упродовж 20 грудня окупанти здійснили 71 обстріл Херсонщини. Війська РФ гатили по області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Зазначається, що росіяни знову били по житлових кварталах Херсона. Також вони поцілили в річкових порт, приватні та багатоквартирні будинки.
"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - звітував голова ОВА.
- Нагадаємо, пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області. Людина отримала поранення, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.
- У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах.
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