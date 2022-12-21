Обстріли Нікопольщини: окупанти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі
У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що в ніч на 21 грудня росіяни 6 разів обстріляли Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Зазначається, що в Червоногригорівській та Марганецькій громадах уражено орієнтовно 10 приватних будинків, господарські споруди, автівки, газогін та лінії електропередачі.
Через атаку військ РФ у приватному обійсті зайнялася пожежа:станом на ранок 21 грудня її ліквідовано.
- Нагадаємо, пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області: є поранений, пошкоджені будинки й автівки.
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