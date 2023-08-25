Армія РФ обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог знову вдарив по Нікополю. Загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним…", - написав Лисак.

Фото: Сергій Лисак

За його словами у місті також пошкоджені два приватні будинки та авто. Крім цього, понівечені лінія електропередачі й газогін.