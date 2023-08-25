Армія РФ обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік
Російські терористи у п'ятницю, 25 серпня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 59-річний чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог знову вдарив по Нікополю. Загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним…", - написав Лисак.
Фото: Сергій Лисак
За його словами у місті також пошкоджені два приватні будинки та авто. Крім цього, понівечені лінія електропередачі й газогін.
- Уночі на 25 серпня російські терористи атакували Дніпропетровську область з різного озброєння. Пошкоджені підприємство, лінія електропередачі, будинок і газопроводи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе