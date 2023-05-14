Армія РФ обстріляла село Приморське поблизу Запоріжжя: поранено 5 цивільних
У неділю, 14 травня, російська армія обстріляла село Приморське поблизу Запоріжжя: поранено 5 цивільних людей
Про це повідомив у telegram-каналі керівник Офісу Президента України.
"Росіяни обстрілюють Запорізьку область. Внаслідок обстрілу "градами" села Приморське постраждав чоловік. Ворог влучив у приватний будинок", - йдеться у дописі.
Зазначається, що росіяни обстрілюють Приморську середню школу. Відомо, що поранення отримали троє цивільних та водій швидкої.
- У неділю, 14 травня, російські війська завдали удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень.
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