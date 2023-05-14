Ворог поцілив по Нікопольщині: двоє людей дістали поранення
У неділю, 14 травня, російські війська завдали удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що під артилерійський удар потрапила Марганецька громада Нікопольського району. Унаслідок цього поранення дістали 38-річні чоловік та жінка. Вони отримали міно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Наслідки атаки уточнюють.
- 14 травня російська армія завдала удару по житловому будинку в Херсонській області, унаслідок чого загинув літній чоловік.
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