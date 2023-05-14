Ворог поцілив по Нікопольщині: двоє людей дістали поранення

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що під артилерійський удар потрапила Марганецька громада Нікопольського району. Унаслідок цього поранення дістали 38-річні чоловік та жінка. Вони отримали міно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки уточнюють.