Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині: загинув літній чоловік
У неділю, 14 травня, російська армія завдала удару по житловому будинку в Херсонській області, унаслідок чого загинув літній чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстріляв з артилерії селище Республіканець. Поцілив у житловий будинок. Унаслідок удару 64-річний чоловік отримав смертельні поранення.
- 14 травня в селі Миролюбівка Нововоронцовської громади Херсонської області від підриву на залишеній російською армією вибухівці загинули пʼятеро людей.
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