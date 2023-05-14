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Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині: загинув літній чоловік

14 травня, 2023 неділя
14:35
Війна з Росією

У неділю, 14 травня, російська армія завдала удару по житловому будинку в Херсонській області, унаслідок чого загинув літній чоловік

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог обстріляв з артилерії селище Республіканець. Поцілив у житловий будинок. Унаслідок удару 64-річний чоловік отримав смертельні поранення.

  • 14 травня в селі Миролюбівка Нововоронцовської громади Херсонської області від підриву на залишеній російською армією вибухівці загинули пʼятеро людей.
Україна
російська армія
Херсонщина
Військові новини
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