На Херсонщині загинули пʼятеро людей, підірвавшись на російському снаряді
У селі Миролюбівка Нововоронцовської громади Херсонської області від підриву на залишеній російською армією вибухівці загинули пʼятеро людей
Про це повідомив у telegram-каналі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів", - написав він.
За словами Єрмака, трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка.
"Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68", - підкреслив він.
- У суботу, 13 травня, ворог атакував Берислав на Херсонщині двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.
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