Про це повідомив у telegram-каналі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів", - написав він.

За словами Єрмака, трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка.

"Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68", - підкреслив він.