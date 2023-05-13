РФ атакувала авіабомбами Берислав на Херсонщині
У суботу, 13 травня, ворог атакував місто двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Посадовець зазначив, що РФ атакувала Берислав на Херсонщині о 4 ранку двома керованими авіабомбами. Внаслідок влучань пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.
"Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливе, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян", - написав Прокудін.
- У середу, 10 травня, російські терористи вбили мирну жительку Херсонської області. Близько 17:00 російські терористи здійснили мінометний обстріл одного зі сіл у Каховському районі. Внаслідок удару травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка.
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