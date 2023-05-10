РФ обстріляла село на Херсонщині: вбито мирну жительку
У середу, 10 травня, російські терористи вбили мирну жительку Херсонської області
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, близько 17:00 російські терористи здійснили мінометний обстріл одного зі сіл у Каховському районі. Внаслідок удару травми, несумісні із життям, отримала місцева мешканка.
Також пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
- 5-8 травня на Херсонщині вдалося затримати коригувальників ворожого вогню, перевірити понад 20 тисяч людей, зареєстровано 9 кримінальних проваджень, вилучено зброю та боєприпаси, виявлено прихильників "русского міра".
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