Армія РФ обстрілює Херсон: поранено чоловіка
У неділю, 17 вересня, російські терористи вкотре атакували Херсон. Унаслідок цього поранень зазнав 19-річний чоловік. Станом на 19:50 обстріл міста продовжується
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16:00, поранено 19-річного чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці. Наразі поранений у лікарні", - написав Мрочко.
Пізніше він повідомив, що станом на 19:50 окупаційні війська відновили обстріл. У Херсоні лунають потужні вибухи.
Також начальник закликав мешканців не залишати укриттів.
- Нагадаємо, що ввечері суботи, 16 вересня, російські терористи обстріляли Херсон. Постраждалих не було.
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