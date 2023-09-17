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Армія РФ обстрілює Херсон: поранено чоловіка

17 вересня, 2023 неділя
20:23
Війна з Росією Херсон

У неділю, 17 вересня, російські терористи вкотре атакували Херсон. Унаслідок цього поранень зазнав 19-річний чоловік. Станом на 19:50 обстріл міста продовжується

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16:00, поранено 19-річного чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці. Наразі поранений у лікарні", - написав Мрочко.

Пізніше він повідомив, що станом на 19:50 окупаційні війська відновили обстріл. У Херсоні лунають потужні вибухи. 

Також начальник закликав мешканців не залишати укриттів.

  • Нагадаємо, що ввечері суботи, 16 вересня, російські терористи обстріляли Херсон. Постраждалих не було.
Україна
Росія
російська армія
Херсон
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