Армія РФ обстрілює Херсон: поранено чоловіка

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16:00, поранено 19-річного чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці. Наразі поранений у лікарні", - написав Мрочко.

Пізніше він повідомив, що станом на 19:50 окупаційні війська відновили обстріл. У Херсоні лунають потужні вибухи.

Також начальник закликав мешканців не залишати укриттів.