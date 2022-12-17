Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни не поважають жодної конвенції. Нищачи інфраструктуру, окупанти хочуть викликати в Україні гуманітарну кризу, позбавити українців тепла, струму, води, що спричинить виїзд людей. На мою думку, росіяни не підуть на Київ. Вони знають, що там на них чекатиме поразка та помста. Тому готують операцію, яку планують об’єднати з операціями на Півночі з тими, що тривають на Сході. Головною метою буде об’єднати наступи з Півночі з тими, що на Сході, тобто на Луганщині та Донеччині", - вважає Скшипчак.

За словами генерала, росіяни гадають, що такий план допоможе їм здобути Донбас.

"Тому, що Донбас є важливим для українців. Росіяни дуже хотіли б видерти Донбас. Але вірю, що їм це не вдасться. Тим часом напад на Київ я виключаю. Росіяни вже один раз зазнали під Києвом поразки, тому вдруге не підуть. Тож, робитимуть спроби збільшити свої можливості на Сході", - додав Скшипчак.

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