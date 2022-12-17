Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву федерального міністра юстиції Німеччини Марко Бушманна.

"Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, Нідерланди, міг би розслідувати Путіна за злочини проти людства, - заявив політик редакційній мережі Німеччина. - І це не гіпотетичний випадок".

На думку Бушманна, позбавлення населення взимку електроенергії та опалення внаслідок знищення цивільної інфраструктури можна розцінювати як злочин проти людства.

Міністр додав, що показником того, що Путін несе пряму відповідальність, можуть бути його телевізійні виступи. У них він пояснює, що знищення України є бажаною тактикою. З іншого боку, генеральний прокурор Німеччини не може розслідувати президента Росії, бо він глава держави й тому має імунітет.

ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури. Також над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії працює Франція.

2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.

Крім того, в Організації об'єднаних націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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