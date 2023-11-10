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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Система ППО, 14 артсистем та 800 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

10 листопада, 2023 п'ятниця
07:40
Війна з Росією окупанти

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби терористи вели штурмові дії у трьох населених пунктах. Натомість ЗСУ ліквідували 800 росіян

Про це 10 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 10 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 309 520 (+800) осіб
  • танків ‒ 5317 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10017 (+3) од,
  • артилерійських систем – 7489 (+14) од,
  • РСЗВ – 877 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 578 (+1) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 1558 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1060 (+1).

Зведення Генштабу: Армія РФ проводила штурмові дії на Авдіївському напрямку, ЗСУ тримають оборону

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Російська армія завдала 2 ракетних та 26 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 2 пункти управління та 4 артзасоби ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

  • Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.

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