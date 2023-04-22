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Армія РФ тримає у Чорному морі два підводних човни з "калібрами"

22 квітня, 2023 субота
09:56
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких 2 підводних ракетоносії з ракетами "калібр"

Про це в facebook повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається складною, але ми продовжуємо свою бойову роботу. У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 одиниць, серед яких 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами", - йдеться в повідомленні.

  • 20 квітня стало відомо, що Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет.
російська армія
Військові новини
ракетний удар
крилата ракета
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