Армія РФ тримає у Чорному морі два підводних човни з "калібрами"
Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 11 кораблів, серед яких 2 підводних ракетоносії з ракетами "калібр"
Про це в facebook повідомила пресслужба ОК "Південь".
"Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається складною, але ми продовжуємо свою бойову роботу. У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 одиниць, серед яких 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами", - йдеться в повідомленні.
- 20 квітня стало відомо, що Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет.
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