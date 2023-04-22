Армія РФ тримає у Чорному морі два підводних човни з "калібрами"

Про це в facebook повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається складною, але ми продовжуємо свою бойову роботу. У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 одиниць, серед яких 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами", - йдеться в повідомленні.