РФ тримає в Чорному морі 3 ракетоносії, загальний залп може становити до 13 "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному - на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет", - ідеться у дописі.
У відомстві нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- У Чорному морі Росія станом на вівторок, 18 квітня, тримала чотири носії "калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.
- 12 квітня у Чорному морі РФ утримувала чотири кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп становив до 12 ракет.
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