Армія РФ збільшила кількість носіїв "калібрів" у Чорному морі: загальний залп 24 ракети
У Чорному морі Росія станом на вівторок, 18 квітня, тримає чотири носії "калібрів" із загальним залпом до 24 ракет
Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.
"Станом на 13:00 в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до чотирьох. Наразі два надводних і два підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "калібрів", - йдеться в повідомленні.
- 12 квітня у Чорному морі РФ утримувала чотири кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп становив до 12 ракет.
- 13 квітня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп становить до 4 ракет.
- 14 квітня повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ тримає дев'ять своїх кораблів, серед яких — один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".
- 15 квітня стало відомо, що російські військові вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями ракет типу "Калібр".
- Станом на 17 квітня було відомо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 16 ракет.
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