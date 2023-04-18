Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.

"Станом на 13:00 в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до чотирьох. Наразі два надводних і два підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "калібрів", - йдеться в повідомленні.