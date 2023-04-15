"Корабельне угруповання збільшено до 12": у ОК "Південь" назвали кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі
Російські військові вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями ракет типу "Калібр"
Про це в telegram повідомив спікер ОК "Південь" Владислава Назарова.
"У Чорному морі корабельне угруповання збільшено до 12 кораблів, у тому числі подвоєно кількість підводних ракетоносіїв - на двох підводних човнах знаходиться 8 ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.
- 12 квітня у Чорному морі РФ утримувала чотири кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складав до 12 ракет.
- 13 квітня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складає до 4 ракет.
- 14 квітня повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ тримає дев'ять своїх кораблів, серед яких — один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".
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