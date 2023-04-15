Про це в telegram повідомив спікер ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У Чорному морі корабельне угруповання збільшено до 12 кораблів, у тому числі подвоєно кількість підводних ракетоносіїв - на двох підводних човнах знаходиться 8 ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.