Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складає до 4 ракет
Про це 13 квітня повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
"У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, із них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 36 ракет", - ідеться в повідомленні ВМС.
- 12 квітня у Чорному морі РФ утримувала чотири кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складав до 12 ракет.
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