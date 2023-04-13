Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Про це 13 квітня повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

"У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, із них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 36 ракет", - ідеться в повідомленні ВМС.