Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
12 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожих кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складає до 12 ракет
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
"У Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату пр.22350 Адмірал Горшков до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет", - ідеться в повідомленні ВМСУ.
Днем раніше у Середземному морі було 7 кораблів.
- 11 квітня в Чорному морі був лише один ракетоносій із чотирма "калібрами".
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