Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

"У Середземному морі ворог збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату пр.22350 Адмірал Горшков до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет", - ідеться в повідомленні ВМСУ.

Днем раніше у Середземному морі було 7 кораблів.