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Росія продовжує утримувати в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"

11 квітня, 2023 вiвторок
11:11
війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на ранок 11 квітня Росія продовжує утримувати в Чорному морі ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр"

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, у Чорному морі досі перебувають чотири ворожі кораблі.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі зафіксовано сім кораблів, із яких три – носії крилатих ракет "Калібр". На них може перебувати до 20 ракет.

Новини
Україна
ВМСУ
крилата ракета
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