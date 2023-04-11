Росія продовжує утримувати в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на ранок 11 квітня Росія продовжує утримувати в Чорному морі ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Так, у Чорному морі досі перебувають чотири ворожі кораблі.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі зафіксовано сім кораблів, із яких три – носії крилатих ракет "Калібр". На них може перебувати до 20 ракет.
- Днем раніше в Чорному морі також було чотири кораблі, серед яких один ракетоносій.
- 9 квітня у Чорному морі були два ракетоносії з вісьмома "калібрами" на борту.
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