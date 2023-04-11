Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, у Чорному морі досі перебувають чотири ворожі кораблі.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі зафіксовано сім кораблів, із яких три – носії крилатих ракет "Калібр". На них може перебувати до 20 ракет.