РФ утримує в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на ранок 10 квітня Росія утримує в Чорному морі чотири кораблі, з яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його споряджено чотирма ракетами
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають 7 російських кораблів, із яких три – ракетоносії. Загальний залп може складати до 20 "калібрів".
- 9 квітня у Чорному морі були два ракетоносії з вісьмома "калібрами" на борту.
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