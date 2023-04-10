РФ утримує в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають 7 російських кораблів, із яких три – ракетоносії. Загальний залп може складати до 20 "калібрів".