РФ вивела у Чорне море два ракетоносії з вісьмома "калібрами" на борту

Про це в етері телемарафону сказала речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує тримати корабельне угруповання в Чорному морі, яке має ще й ракетоносії. Наразі вони використовують підводні човни, їх два, збільшили з минулої доби до двох, тому ракетний залп може сягати 8 ракет. Нагадаю, пуск з підводного човна складніше виявити нашим засобам ППО і це означає, що при проголошенні повітряної тривоги треба діяти максимально оперативно", - сказала Гуменюк.

Окрім цього, вона також нагадала про мінну небезпеку.

"Після штормової погоди, зараз, коли потеплішало, море може приносити неприємні сюрпризи до узбережжя, тому треба пильнувати та пам'ятати про необхідність дотримання дистанції до зрізу води — хоча б 200 метрів, не наближатися ближче", - сказала Гуменюк.