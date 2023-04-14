РФ тримає один ракетоносій із чотирма "Калібрами" у Чорному морі
На бойовому чергуванні в Чорному морі РФ тримає дев'ять своїх кораблів, серед яких — один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр"
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у facebook.
В Азовському морі, за даними ВМС, знаходиться один ворожий корабель. Натомість у Середземному морі зафіксована присутність восьми російських кораблів, зокрема чотирьох ракетоносіїв із загальним залпом – 36 "Калібрів".
- 12 квітня у Чорному морі РФ утримувала чотири кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп складав до 12 ракет.
- 13 квітня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складає до 4 ракет.
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