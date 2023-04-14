РФ тримає один ракетоносій із чотирма "Калібрами" у Чорному морі

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у facebook.

В Азовському морі, за даними ВМС, знаходиться один ворожий корабель. Натомість у Середземному морі зафіксована присутність восьми російських кораблів, зокрема чотирьох ракетоносіїв із загальним залпом – 36 "Калібрів".